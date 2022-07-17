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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Кристиансунд
Викинг - Кристиансунд: обзор матча 17 июля 2022
Викинг
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 1
Завершен
Кристиансунд
53'
К. Кабран
89'
Н. Сандберг (П)
52'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Кристиансунд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Сандберг
89'
86'
Замена
M. Rakneberg
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Я. де Ланлай
79'
78'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
С. Эрик Картум
78'
Замена
A. Askar
️️️️
S. Nilsen
75'
Желтая карточка
С. Ярль
Желтая карточка
Д. Карлсбакк
73'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
64'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Х. Танген
64'
Замена
️️️️
М. Траоре
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Кабран
Пас отдал
С. Бьорсхол
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бай
Пас отдал
Б. Дарри Виллумссон
46'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
A. Coly
38'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
Л. Каллудра
30'
Желтая карточка
Л. Каллудра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
27
Харальд Танген
АП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
55
Себастьян Ярль
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Vebjörn Hagen
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
3-1-2-4
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
18
Бьорсхол
7
Сольбаккен
27
Танген
11
Кабран
11
де Ланлай
3
Веватне
11
Карлсбакк
24
Траоре
2-4-1-3
34
МакДермотт
19
3
Асбак
10
Каллудра
28
Диоп
6
19
Картум
9
Виллумссон
13
Бай
22
55
Ярль
27
Танген
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
27
Танген
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
11
де Ланлай
9
9
11
де Ланлай
10
Каллудра
6
Исаксен
6
Исаксен
10
Каллудра
19
Картум
7
Гьертсен
7
Гьертсен
19
Картум
19
17
17
19
9
Виллумссон
24
24
9
Виллумссон
22
77
77
22
Остались в запасе
Викинг
Кристиансунд
1
Арилд Остбю
ВР
2
Vebjörn Hagen
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
2
Vebjörn Hagen
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Викинг - Кристиансунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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