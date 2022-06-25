Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Кристиансунд
Русенборг - Кристиансунд: обзор матча 25 июня 2022
Русенборг
25.06.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 1
Завершен
Кристиансунд
4'
О. Кристиан Саэтер
37'
О. Кристиан Саэтер
47'
О. Кристиан Саэтер
19'
А. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Кристиансунд
76'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
Б. Бай
76'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
S. Nilsen
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Фиабема
76'
67'
Замена
D. Agbo
️️️️
С. Эрик Картум
67'
Замена
А. Муколли
️️️️
A. Askar
66'
Желтая карточка
S. Nilsen
61'
Желтая карточка
S. Mor Mbaye
Желтая карточка
О. Кристиан Саэтер
61'
Желтая карточка
О. Скарсем
61'
ГОЛ! 3:1!
О. Кристиан Саэтер
47'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
П. Вагич
46'
46'
Замена
С. Ярль
️️️️
A. Hopmark
ГОЛ! 2:1!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
А. Хансен
37'
Замена
В. Хофф
️️️️
В. Йенсен
29'
25'
Желтая карточка
A. Askar
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Диоп
Пас отдал
Б. Бай
ГОЛ! 1:0!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
К. Хольс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Русенборг
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
20
David Agbo
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
3-1-3-3
1
Хансен
19
Перейра
5
Роджерс
29
Рейтан
2
Вагич
7
Хенриксен
55
Йенсен
77
Скарсем
19
Хольс
90
Саэтер
18
Фиабема
2-4-4
30
19
3
Асбак
19
Картум
10
Каллудра
28
Диоп
6
22
13
Бай
77
17
55
Йенсен
15
Хофф
15
Хофф
55
Йенсен
18
Фиабема
20
20
18
Фиабема
2
Вагич
80
80
2
Вагич
19
Картум
20
20
19
Картум
22
6
Исаксен
6
Исаксен
22
77
98
Муколли
98
Муколли
77
13
Бай
7
Гьертсен
7
Гьертсен
13
Бай
6
55
Ярль
55
Ярль
6
Остались в запасе
Русенборг
Кристиансунд
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Русенборг - Кристиансунд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Кристиансунд
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+