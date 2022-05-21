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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Кристиансунд
Мольде - Кристиансунд: обзор матча 21 мая 2022
Мольде
21.05.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кристиансунд
8'
К. Хауген
19'
М. Гредем
90+4'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Кристиансунд
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Б. Бай
90'
Желтая карточка
Й. Исаксен
85'
Замена
И. Аннан
️️️️
К. Асбак
Замена
М. Болли
️️️️
М. Гредем
85'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Эйкрем
77'
75'
Желтая карточка
А. Диоп
Желтая карточка
Э. Хауган
74'
71'
Замена
D. Agbo
️️️️
С. Эрик Картум
71'
Замена
А. Муколли
️️️️
Т. Гьертсен
Замена
Д. Фофана
️️️️
Р. Зехнини
67'
Замена
Э. Хауган
️️️️
Б. Хансен
67'
61'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
Л. Каллудра
45'
Желтая карточка
С. Эрик Картум
32'
Желтая карточка
К. Асбак
Желтая карточка
Э. Брейвик
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Гредем
Пас отдал
М. Эйкрем
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Хауген
Пас отдал
М. Эйкрем
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
35
Isak Aalberg
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
20
David Agbo
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
28
Хауген
16
Хансен
15
Бьорнбак
33
Риса
25
Линнес
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
28
Гредем
98
Зехнини
2-3-1-3
30
27
Хопланд
3
Асбак
19
Картум
28
Диоп
10
Каллудра
7
Гьертсен
13
Бай
14
Мава
22
16
Хансен
19
Хауган
19
Хауган
16
Хансен
28
Гредем
14
Болли
14
Болли
28
Гредем
23
Эйкрем
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Эйкрем
98
Зехнини
27
Фофана
27
Фофана
98
Зехнини
3
Асбак
25
Аннан
25
Аннан
3
Асбак
19
Картум
20
20
19
Картум
10
Каллудра
6
Исаксен
6
Исаксен
10
Каллудра
7
Гьертсен
98
Муколли
98
Муколли
7
Гьертсен
Остались в запасе
Мольде
Кристиансунд
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
34
Шон МакДермотт
ВР
35
Isak Aalberg
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
35
Isak Aalberg
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Мольде - Кристиансунд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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