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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Кристиансунд
ХамКам - Кристиансунд: обзор матча 30 июля 2022
ХамКам
30.07.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 1
Завершен
Кристиансунд
44'
К. Асбак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Кристиансунд
90'
+5
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
Б. Бай
90'
+3
Замена
M. Alm
️️️️
А. Диоп
85'
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
K. Onsrud
75'
73'
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
67'
66'
Желтая карточка
А. Диоп
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
П. Александер Киркеволд
63'
Желтая карточка
K. Onsrud
58'
46'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
D. Peter Ulvestad
Замена
А. Нури
️️️️
C. Bayiha
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Асбак
Пас отдал
S. Nilsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
1-1-4-1-3
1
4
Куруджай
23
Сьелстад
4
Опсал
4
7
33
Мелгалвис
16
Эриксен
16
Киркеволд
27
28
Энкеруд
2-4-2-2
34
МакДермотт
5
3
Асбак
28
Диоп
6
Исаксен
19
Картум
6
13
Бай
9
Виллумссон
22
55
Ярль
27
33
Нури
33
Нури
27
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
7
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
7
16
Киркеволд
77
Яковенко
77
Яковенко
16
Киркеволд
28
Диоп
32
32
28
Диоп
13
Бай
7
Гьертсен
7
Гьертсен
13
Бай
9
Виллумссон
77
77
9
Виллумссон
5
17
17
5
Остались в запасе
ХамКам
Кристиансунд
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча ХамКам - Кристиансунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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