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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Мольде
Кристиансунд - Мольде: обзор матча 07 августа 2022
Кристиансунд
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 3
Завершен
Мольде
6'
A. Hopmark
16'
Б. Бай
37'
Э. Хауган
45+3'
Д. Фофана (П)
49'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Мольде
Желтая карточка
Л. Каллудра
90'
+5
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
С. Ярль
90'
+3
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
D. Peter Ulvestad
90'
+3
Красная карточка
Ф. Мумбанья
88'
80'
Желтая карточка
Р. Зехнини
Желтая карточка
С. Ярль
80'
Замена
И. Аннан
️️️️
A. Askar
72'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Б. Бай
72'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
S. Nilsen
72'
62'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Фьортофт Левик
62'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Хуссэйн
49'
ГОЛ! 2:3!
К. Эриксен
Пас отдал
Я. Карлстрем
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Фофана
Желтая карточка
D. Peter Ulvestad
45'
+1
37'
ГОЛ! 2:1!
Э. Хауган
Пас отдал
Э. Брейвик
29'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 2:0!
Б. Бай
Пас отдал
С. Эрик Картум
16'
ГОЛ! 1:0!
A. Hopmark
Пас отдал
A. Askar
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
1-4-2-3
34
МакДермотт
5
28
Диоп
6
Исаксен
6
19
Картум
9
Виллумссон
13
Бай
55
Ярль
77
22
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
19
Хауган
16
Хансен
8
Левик
25
Линнес
33
Риса
10
Брейвик
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
16
Эриксен
27
Фофана
77
25
Аннан
25
Аннан
77
22
10
Каллудра
10
Каллудра
22
55
Ярль
7
Гьертсен
7
Гьертсен
55
Ярль
13
Бай
29
Мумбанья
29
Мумбанья
13
Бай
5
17
17
5
8
Хуссэйн
28
Гредем
28
Гредем
8
Хуссэйн
8
Левик
98
Зехнини
98
Зехнини
8
Левик
Остались в запасе
Кристиансунд
Мольде
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
31
Оливер Петерсен
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Кристиансунд - Мольде
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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