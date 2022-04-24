Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - ХамКам
Кристиансунд - ХамКам: обзор матча 24 апреля 2022
Кристиансунд
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 2
Завершен
ХамКам
17'
Т. Гьертсен
63'
В. Конгсро (АГ)
44'
Х. Куруджай
85'
Ю. Яковенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - ХамКам
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Каллудра
87'
85'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Яковенко
80'
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
О. Серенсен
70'
Желтая карточка
О. Серенсен
70'
Замена
E. Sildnes
️️️️
П. Александер Киркеволд
Замена
M. André Sjølstad
️️️️
А. Муколли
65'
Замена
С. Ярль
️️️️
Й. Исаксен
65'
Замена
М. Мава
️️️️
К. Асбак
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Конгсро
63'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
A. Coly
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Куруджай
Пас отдал
В. Конгсро
ГОЛ! 1:0!
Т. Гьертсен
Пас отдал
А. Муколли
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
98
Агон Муколли
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
33
Александер Мелгалвис
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
2-3-5
34
МакДермотт
19
3
Асбак
6
10
Каллудра
7
Гьертсен
13
Бай
22
6
Исаксен
28
Диоп
98
Муколли
2-3-5
1
4
Куруджай
18
Конгсро
4
4
Опсал
18
Серенсен
28
Энкеруд
33
Мелгалвис
23
Сьелстад
16
Эриксен
16
Киркеволд
98
Муколли
15
15
98
Муколли
10
Каллудра
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Каллудра
19
17
17
19
6
Исаксен
55
Ярль
55
Ярль
6
Исаксен
3
Асбак
14
Мава
14
Мава
3
Асбак
16
Киркеволд
10
10
16
Киркеволд
18
Серенсен
77
Яковенко
77
Яковенко
18
Серенсен
Остались в запасе
Кристиансунд
ХамКам
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Кристиансунд - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
Новости команд
Все
Кристиансунд
ХамКам
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+