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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Лиллестрем
Кристиансунд - Лиллестрем: обзор матча 03 июля 2022
Кристиансунд
03.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 3
Завершен
Лиллестрем
20'
Б. Бай (П)
71'
А. Адамс
84'
А. Адамс
87'
Х. Арон Фридйонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Лиллестрем
90'
+3
Замена
H. Skogvold
️️️️
И. Ибрахимай
90'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
А. Адамс
87'
ГОЛ! 1:3!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
А. Адамс
84'
Желтая карточка
А. Адамс
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Адамс
Пас отдал
К. Кайринен
Желтая карточка
A. Hopmark
79'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Каллудра
78'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Адамс
Пас отдал
Т. Петтерссон
Желтая карточка
С. Ярль
57'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
A. Askar
52'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
A. Coly
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бай
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
13
Бендик Бай
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2-3-5
30
3
Асбак
19
10
Каллудра
6
28
Диоп
77
22
17
55
Ярль
13
Бай
2-1-5
5
Огбу
24
Петтерссон
29
Ибрахимай
20
Драгснес
45
Адамс
2
18
Мэттью
6
Кайринен
19
19
Картум
19
Картум
19
10
Каллудра
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Каллудра
77
7
Гьертсен
7
Гьертсен
77
45
Адамс
23
Хольст
23
Хольст
45
Адамс
29
Ибрахимай
23
23
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Кристиансунд
Лиллестрем
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Кристиансунд - Лиллестрем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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