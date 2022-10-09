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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Кристиансунд
Одд - Кристиансунд: обзор матча 09 октября 2022
Одд
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кристиансунд
28'
М. Евтович (П)
17'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Кристиансунд
86'
Замена
A. Coly
️️️️
M. Normann Williamsen
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
М. Ингебригтсен
86'
78'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
78'
Замена
A. Askar
️️️️
Л. Каллудра
Замена
И. Месик
️️️️
О. Бьортуфт
77'
Замена
P. Zulechner
️️️️
В. Хофф
77'
Желтая карточка
К. Валлем
69'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
66'
58'
Желтая карточка
H. Gjesdal
36'
Замена
H. Gjesdal
️️️️
С. Ярль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Евтович
28'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бай
Пас отдал
С. Эрик Картум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
7
Торгил Гьертсен
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Кристиансунд
12
Adrian Sæther
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
2-2-2-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
26
Соренсен
15
Хофф
6
Валлем
19
Ингебригтсен
26
Евтович
21
Хаген
28
Овусу
1
Йоргенсен
1
Вальстедт
2-3-3-2
34
МакДермотт
5
55
Ярль
10
Каллудра
28
Диоп
19
Картум
7
Гьертсен
9
Виллумссон
13
Бай
17
22
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
4
Бьортуфт
18
Месик
18
Месик
4
Бьортуфт
15
Хофф
0
0
15
Хофф
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
55
Ярль
25
25
55
Ярль
17
19
19
17
10
Каллудра
77
77
10
Каллудра
9
Виллумссон
20
20
9
Виллумссон
Остались в запасе
Одд
Кристиансунд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Adrian Sæther
ВР
20
David Agbo
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
12
Adrian Sæther
ВР
20
David Agbo
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Одд - Кристиансунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Кристиансунд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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5
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2019.02.06 20:51
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2018.02.20 19:50
11
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