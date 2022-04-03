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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Кристиансунд
Олесунн - Кристиансунд: обзор матча 03 апреля 2022
Олесунн
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кристиансунд
52'
К. Бармен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Кристиансунд
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Д. Канаджижа
85'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
С. Хауген
84'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Т. Каллеваг
67'
63'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Б. Бай
62'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
М. Мава
62'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
Л. Каллудра
ГОЛ! 1:0!
К. Бармен
Пас отдал
С. Нордли
52'
Желтая карточка
Б. Сербечич
43'
Желтая карточка
Ненасс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
7
Симен Нордли
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
10
Кристоффер Бармен
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦФ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
7
Торгил Гьертсен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
1-2-5
1
Грютебуст
25
Сербечич
7
Ненасс
27
Канаджижа
14
Каллеваг
5
Феллман
5
Рафн
10
Бармен
9
Хауген
2-2-5
34
МакДермотт
19
3
Асбак
6
10
Каллудра
28
Диоп
14
Мава
22
98
Муколли
13
Бай
27
Канаджижа
7
Хауген
7
Хауген
27
Канаджижа
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
9
Хауген
38
38
9
Хауген
10
Каллудра
7
Гьертсен
7
Гьертсен
10
Каллудра
14
Мава
9
Виллумссон
9
Виллумссон
14
Мава
13
Бай
19
Картум
19
Картум
13
Бай
Остались в запасе
Олесунн
Кристиансунд
1
Michael Lansing
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Олесунн - Кристиансунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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2018.02.18 13:33
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
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Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
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10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
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2018.02.20 19:50
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