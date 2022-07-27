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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Кристиансунд
Сандефьорд - Кристиансунд: обзор матча 27 июля 2022
Сандефьорд
27.07.2022, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кристиансунд
39'
М. Офкир
82'
К. Айер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Кристиансунд
90'
+3
Желтая карточка
D. Agbo
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
90'
+1
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ф. Ньенету
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Айер
Пас отдал
А. Тветер
82'
78'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
D. Peter Ulvestad
73'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
Й. Исаксен
Замена
К. Айер
️️️️
L. Markmanrud
70'
65'
Замена
D. Agbo
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
Замена
F. Flo
️️️️
К. Янсен
49'
46'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
S. Nilsen
ГОЛ! 1:0!
М. Офкир
39'
32'
Желтая карточка
S. Nilsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сандефьорд
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
1
Jacob Storevik
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Кето
3
Смайлерс
3
Янсен
25
Тайе
2
Хаакенстад
19
Куртович
25
Нильссон
11
Офкир
7
Ньенету
9
Тветер
3
2-4-2-2
34
МакДермотт
5
3
Асбак
19
Картум
28
Диоп
6
Исаксен
6
13
Бай
9
Виллумссон
22
55
Ярль
3
8
Айер
8
Айер
3
7
Ньенету
11
11
7
Ньенету
3
Янсен
21
21
3
Янсен
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
9
Виллумссон
20
20
9
Виллумссон
22
10
Каллудра
10
Каллудра
22
6
Исаксен
7
Гьертсен
7
Гьертсен
6
Исаксен
5
17
17
5
Остались в запасе
Сандефьорд
Кристиансунд
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
77
Amin Askar
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
77
Amin Askar
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Сандефьорд - Кристиансунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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2018.02.20 19:50
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