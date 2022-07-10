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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Кристиансунд
Волеренга - Кристиансунд: обзор матча 10 июля 2022
Волеренга
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
3 : 0
Завершен
Кристиансунд
47'
Х. Удаль
54'
А. Лаюни
80'
Х. Удаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Кристиансунд
88'
Замена
D. Agbo
️️️️
Б. Бай
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Сахрауи
82'
ГОЛ! 3:0!
Х. Удаль
80'
77'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
С. Эрик Картум
Замена
О. Хольм
️️️️
А. Лаюни
75'
Замена
Я. Энг
️️️️
Т. Кристенсен
69'
63'
Замена
A. Askar
️️️️
Й. Исаксен
63'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
ГОЛ! 2:0!
А. Лаюни
Пас отдал
П. Странд
54'
ГОЛ! 1:0!
Х. Удаль
47'
Замена
Х. Удаль
️️️️
С. Джатта
46'
Желтая карточка
Ф. Йенсен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
55
Себастьян Ярль
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Волеренга
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Marius Weidel
ЦФ
4-1-1-5
24
Странд
37
Насберг
35
Жута
6
Хеденстад
10
Кристенсен
11
Сахрауи
9
Йенсен
26
Сьеэн
20
Джатта
14
Лаюни
4
1-4-1-4
30
3
Асбак
19
Картум
6
Исаксен
28
Диоп
6
9
Виллумссон
22
17
13
Бай
55
Ярль
20
Джатта
19
Удаль
19
Удаль
20
Джатта
11
Сахрауи
23
Риснаэс
23
Риснаэс
11
Сахрауи
14
Лаюни
15
Хольм
15
Хольм
14
Лаюни
10
Кристенсен
17
Энг
17
Энг
10
Кристенсен
13
Бай
20
20
13
Бай
9
Виллумссон
10
Каллудра
10
Каллудра
9
Виллумссон
19
Картум
7
Гьертсен
7
Гьертсен
19
Картум
6
Исаксен
77
77
6
Исаксен
Остались в запасе
Волеренга
Кристиансунд
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
34
Шон МакДермотт
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
29
Marius Weidel
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
29
Marius Weidel
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Волеренга - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Кристиансунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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