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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Кристиансунд
Стремсгодсет - Кристиансунд: обзор матча 18 сентября 2022
Стремсгодсет
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
4 : 1
Завершен
Кристиансунд
14'
Й. Хове
45+3'
Г. Вальсвик
67'
Й. Хове
77'
Ф. Фрайдей
85'
Ф. Мумбанья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Кристиансунд
85'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ф. Мумбанья
Замена
F. Holst-Larsen
️️️️
Л. Вильсвик
82'
Замена
А. Торсен
️️️️
Й. Брюнес
82'
81'
Замена
D. Agbo
️️️️
С. Эрик Картум
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Х. Стеневик
77'
69'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
S. Nilsen
68'
Замена
Б. Бай
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
ГОЛ! 3:0!
Й. Хове
Пас отдал
Т. Грегор
67'
58'
Желтая карточка
Л. Каллудра
ГОЛ! 2:0!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
45'
+3
44'
Желтая карточка
H. Gjesdal
ГОЛ! 1:0!
Й. Хове
Пас отдал
Т. Грегор
14'
8'
Замена
H. Gjesdal
️️️️
D. Peter Ulvestad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
20
David Agbo
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
2-1-2-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
9
Фрайдей
14
Брюнес
4
Грегор
11
3
Ханссен
2-3-2-3
30
55
Ярль
5
10
Каллудра
19
Картум
28
Диоп
7
Гьертсен
9
Виллумссон
17
22
29
Мумбанья
26
Вильсвик
30
30
26
Вильсвик
14
Брюнес
19
Торсен
19
Торсен
14
Брюнес
5
25
25
5
19
Картум
20
20
19
Картум
9
Виллумссон
13
Бай
13
Бай
9
Виллумссон
22
20
20
22
Остались в запасе
Стремсгодсет
Кристиансунд
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
34
Шон МакДермотт
ВР
6
Andreas Hopmark
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
6
Andreas Hopmark
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Стремсгодсет - Кристиансунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Стремсгодсет
Кристиансунд
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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