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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Кристиансунд
Лиллестрем - Кристиансунд: обзор матча 28 августа 2022
Лиллестрем
28.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кристиансунд
23'
Х. Арон Фридйонссон
54'
M. Normann Williamsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Кристиансунд
90'
+3
Замена
A. Askar
️️️️
Т. Гьертсен
90'
+3
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
Замена
К. Реслер
️️️️
Т. Петтерссон
89'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
82'
Замена
M. Lundemo
️️️️
К. Кайринен
81'
76'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Мумбанья
Замена
Л. Ольсен
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
65'
61'
Замена
H. Gjesdal
️️️️
M. Normann Williamsen
54'
ГОЛ! 1:1!
M. Normann Williamsen
Пас отдал
S. Nilsen
ГОЛ! 1:0!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
И. Ибрахимай
23'
17'
Желтая карточка
M. Normann Williamsen
Желтая карточка
Л. Рангер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
13
Бендик Бай
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
20
David Agbo
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
77
Amin Askar
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
3-3-5
20
Драгснес
5
Огбу
24
Петтерссон
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
2
Рангер
21
Кристиансен
11
Фридйонссон
6
Кайринен
4
Гарнас
1-4-2-3
34
МакДермотт
5
6
Исаксен
28
Диоп
6
19
Картум
13
Бай
7
Гьертсен
22
29
Мумбанья
17
24
Петтерссон
25
Реслер
25
Реслер
24
Петтерссон
6
Кайринен
8
8
6
Кайринен
11
Фридйонссон
10
Ольсен
10
Ольсен
11
Фридйонссон
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
17
25
25
17
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
29
Мумбанья
9
Виллумссон
9
Виллумссон
29
Мумбанья
7
Гьертсен
77
77
7
Гьертсен
Остались в запасе
Лиллестрем
Кристиансунд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Лиллестрем - Кристиансунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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