Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Волеренга
Кристиансунд - Волеренга: обзор матча 11 сентября 2022
Кристиансунд
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
3 : 2
Завершен
Волеренга
8'
Б. Дарри Виллумссон
63'
Ф. Мумбанья
90+4'
А. Диоп
2'
О. Хольм
72'
Л. Жута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Волеренга
ГОЛ! 3:2!
А. Диоп
90'
+4
Замена
A. Askar
️️️️
Л. Каллудра
90'
+2
Желтая карточка
S. Nilsen
86'
83'
Желтая карточка
В. Хеденстад
Замена
Б. Бай
️️️️
M. Normann Williamsen
81'
80'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
С. Юклеред
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
78'
Замена
H. Gjesdal
️️️️
Т. Гьертсен
78'
72'
ГОЛ! 2:2!
Л. Жута
Пас отдал
Т. Кристенсен
68'
Замена
Л. Жута
️️️️
Я. Энг
68'
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
67'
Желтая карточка
Ф. Йенсен
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
С. Эрик Картум
63'
57'
Замена
С. Джатта
️️️️
С. Страндберг
46'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
О. Хольм
40'
Желтая карточка
О. Хольм
ГОЛ! 1:1!
Б. Дарри Виллумссон
Пас отдал
С. Эрик Картум
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
О. Хольм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
17
Якоб Энг
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Кристиансунд
12
Adrian Sæther
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
2-3-2-3
30
55
Ярль
5
28
Диоп
10
Каллудра
19
Картум
9
Виллумссон
7
Гьертсен
17
29
Мумбанья
22
3-2-1-5
4
Страндберг
6
Хеденстад
24
Странд
10
Кристенсен
18
Юклеред
11
Сахрауи
17
Энг
19
Бервен
26
Сьеэн
4
15
Хольм
7
Гьертсен
25
25
7
Гьертсен
17
13
Бай
13
Бай
17
10
Каллудра
77
77
10
Каллудра
9
Виллумссон
20
20
9
Виллумссон
17
Энг
35
Жута
35
Жута
17
Энг
15
Хольм
9
Йенсен
9
Йенсен
15
Хольм
18
Юклеред
23
Риснаэс
23
Риснаэс
18
Юклеред
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
4
Страндберг
20
Джатта
20
Джатта
4
Страндберг
Остались в запасе
Кристиансунд
Волеренга
12
Adrian Sæther
ВР
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
12
Adrian Sæther
ВР
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Кристиансунд - Волеренга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Кристиансунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+