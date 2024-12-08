Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Магиньо - статистика

Завершил карьеру
6 января 1992 (34)
#2 | Защитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
24
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
43' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
10.11.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
07.11.2024
Атлетико Минейро
1' - 46'
7'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
14.09.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
3 : 1
01.09.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
18.08.2024
Интернасьонал
1' - 46'
45'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
1 : 0
11.08.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 4
04.08.2024
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
2 : 0
28.07.2024
Атлетико Гойяненсе
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.07.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Форталеза
3 : 1
22.07.2024
Атлетико Гойяненсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2024
Васко да Гама
1' - 55'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
3 : 1
12.07.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
08.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
3 : 1
04.07.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 46'
19'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
30.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
27.06.2024
Гремио
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
0 : 0
23.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
1 : 2
16.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 2
12.06.2024
Коринтианс
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 0
06.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
0 : 2
01.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
12.05.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
1' - 90'
63'
90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+