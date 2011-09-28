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    Андрей Ушенин - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Ушенин
    Состав Без клуба
    Родной город Майкоп
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 192
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 27 0 0 3 0
    Луч 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2012 1' -41' Енисей (Красноярск) 0:0 Луч (Владивосток)
    08.05.2012 1' -68' Луч (Владивосток) 1:2 Химки (Химки)
    26.04.2012 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Луч (Владивосток)
    20.04.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    13'
    13.04.2012 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Луч (Владивосток)
    07.04.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    26.03.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    72'
    06.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    03.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    15.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    78'
    22.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.08.2011 1' -46' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    12.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    09.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    27.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    71'
    24.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    25'
    17.06.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    14.06.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.06.2011 12' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    27.05.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    24.05.2011 1' -83' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 66' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Химки (Химки)
    25.04.2011 54' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.04.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
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