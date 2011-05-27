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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Черноморец
Мордовия - Черноморец: обзор матча 27 мая 2011
Мордовия
27.05.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
71'
Р. Мухаметшин
88'
Р. Мухаметшин
64'
Р. Мухаметшин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Черноморец
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
+2
+1
Замена
А. Дзейтов
️️️️
Д. Горбушин
Замена
К. Зайцев
️️️️
П. Степанец
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Замена
П. Есиков
️️️️
Ж. Каратляшев
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
В. Бурмаков
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Миносян
Желтая карточка
М. Будников
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
П. Дорохин
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Дутов
Желтая карточка
Е. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Черноморец
8
Аслан Дзейтов
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-3-2
39
Фролов
87
Симчевич
4
Степанец
22
Будников
3
Мулдаров
66
Дутов
31
Рогов
21
Дорохин
40
Кулешов
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-4-2
16
Агапов
22
Ершов
55
Тараканов
23
Калешин
15
Калешин
29
Абрамов
9
Горбушин
34
Ушенин
7
Миносян
10
Каратляшев
99
Бурмаков
4
Степанец
24
Зайцев
24
Зайцев
4
Степанец
21
Дорохин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
21
Дорохин
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
66
Дутов
30
Асеведо
30
Асеведо
66
Дутов
10
Каратляшев
15
Есиков
15
Есиков
10
Каратляшев
9
Горбушин
8
Дзейтов
8
Дзейтов
9
Горбушин
99
Бурмаков
13
Дорожкин
13
Дорожкин
99
Бурмаков
Остались в запасе
Мордовия
Черноморец
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Мордовия - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
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