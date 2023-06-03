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Mathias Kristensen
Статистика
Mathias Kristensen - статистика
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
25
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
0 : 0
03.06.2023
Люнгбю
73' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
2 : 1
29.05.2023
Ольборг
46' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
0 : 4
21.05.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 0
14.05.2023
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
2 : 1
07.05.2023
Мидтьюлланд
90' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
1 : 0
30.04.2023
Люнгбю
85' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
2 : 2
24.04.2023
Люнгбю
61' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
2 : 1
16.04.2023
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
10.04.2023
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 1
02.04.2023
Силькеборг
77' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 1
19.03.2023
Хорсенс
90' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
1 : 0
05.03.2023
Брондбю
90' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
26.02.2023
Люнгбю
74' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Люнгбю
1 : 1
19.02.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
3 : 0
06.11.2022
Люнгбю
78' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
0 : 1
30.10.2022
Орхус
63' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
3 : 1
21.10.2022
Люнгбю
67' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
0 : 2
14.10.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
1 : 1
07.10.2022
Виборг
41' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Брондбю
3 : 3
02.10.2022
Люнгбю
70' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
0 : 2
18.09.2022
Оденсе
1' - 46'
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
1 : 1
11.09.2022
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
0 : 2
04.09.2022
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
2 : 1
28.08.2022
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
0 : 3
19.08.2022
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
3 : 3
05.08.2022
Мидтьюлланд
1' - 90'
61'
88'
78'
Дания. Суперлига, 3 тур
Нордшелланд
2 : 1
01.08.2022
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
1 : 0
25.07.2022
Люнгбю
1' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
2 : 2
17.07.2022
Силькеборг
1' - 68'
51'
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