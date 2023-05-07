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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Мидтьюлланд
Люнгбю - Мидтьюлланд: обзор матча 07 мая 2023
Люнгбю
07.05.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
2'
Т. Чуквуани
32'
С. Атли Магнуссон
13'
С. Гартенманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Мидтьюлланд
Замена
M. Kristensen
️️️️
Ф. Гиткьяер
90'
+2
90'
+1
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
К. Биркир Финнссон
87'
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
84'
79'
Желтая карточка
Ф. Гейзельберг
74'
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
А. Симсир
73'
Замена
Шарлес
️️️️
Э. Мартинес
Замена
S. Koch
️️️️
П. Кнудсен
73'
69'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Ж. Брумадо
52'
Желтая карточка
Жуниньо
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Бьелланд
46'
46'
Замена
А. Гигович
️️️️
О. Серенсен
Желтая карточка
П. Кнудсен
40'
ГОЛ! 2:1!
С. Атли Магнуссон
Пас отдал
Л. Хей
32'
13'
ГОЛ! 1:1!
С. Гартенманн
Пас отдал
Г. Исаксен
ГОЛ! 1:0!
Т. Чуквуани
Пас отдал
К. Биркир Финнссон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
3-4-3
1
6
Бьелланд
5
Грегор
3
Хей
2
Финнссон
8
Ремер
42
Чуквуани
21
16
Кнудсен
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
29
Паулиньо
18
Жуниньо
3
Гартенманн
32
Мартинес
11
Исаксен
18
Серенсен
8
Ольссон
58
Симсир
74
Брумадо
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
26
Гиткьяер
9
9
26
Гиткьяер
16
Кнудсен
12
12
16
Кнудсен
3
Дальсгаард
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
3
Дальсгаард
32
Мартинес
35
Шарлес
35
Шарлес
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Гигович
8
Гигович
18
Серенсен
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
58
Симсир
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
58
Симсир
Остались в запасе
Люнгбю
Мидтьюлланд
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Люнгбю - Мидтьюлланд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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