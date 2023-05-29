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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Ольборг
Люнгбю - Ольборг: обзор матча 29 мая 2023
Люнгбю
29.05.2023, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
24'
П. Кнудсен
46'
Ф. Гиткьяер
44'
Л. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Ольборг
Замена
П. Бизоза
️️️️
Ф. Гиткьяер
90'
+6
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
К. Биркир Финнссон
81'
63'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
И. Фоссум
63'
Замена
А. Эмента
️️️️
Н. Хелениус
62'
Замена
О. Росс
️️️️
К. Лудевиг
49'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Р. Теланнер
ГОЛ! 2:1!
Ф. Гиткьяер
Пас отдал
П. Грегор
46'
Замена
M. Kristensen
️️️️
П. Кнудсен
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Л. Крамер
Пас отдал
Л. Андерсен
29'
Желтая карточка
Н. Хелениус
26'
Замена
Л. Прип
️️️️
П. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
П. Кнудсен
Пас отдал
В. Кумадо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Люнгбю
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Лука Прип
ПВ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
4-3-3
1
5
Грегор
3
Хей
2
Кумадо
6
Бьелланд
2
Финнссон
8
Ремер
42
Чуквуани
26
Гиткьяер
16
Кнудсен
22
Магнуссон
4-1-2-1-2
58
Мантль
29
Лудевиг
5
Теланнер
4
Гранли
6
Крамер
6
Феррейра
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Бакиз
25
Андерсен
9
Хелениус
2
Финнссон
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
2
Финнссон
26
Гиткьяер
77
Бизоза
77
Бизоза
26
Гиткьяер
16
Кнудсен
9
9
16
Кнудсен
5
Теланнер
3
Нильсен
3
Нильсен
5
Теланнер
6
Феррейра
18
Прип
18
Прип
6
Феррейра
29
Лудевиг
11
Росс
11
Росс
29
Лудевиг
9
Хелениус
18
Эмента
18
Эмента
9
Хелениус
8
Фоссум
19
Рамкильде
19
Рамкильде
8
Фоссум
Остались в запасе
Люнгбю
Ольборг
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Люнгбю - Ольборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
Новости команд
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Ольборг
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