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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Люнгбю
Оденсе - Люнгбю: обзор матча 21 октября 2022
Оденсе
21.10.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Люнгбю
3'
B. Paulsen
9'
А. Манне
42'
Ф. Тонгия
62'
Ф. Гиткьяер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Люнгбю
Желтая карточка
М. Хансен
88'
Вторая желтая
А. Гигович
82'
77'
Замена
S. Koch
️️️️
Р. Корлу
Замена
Д. Кинг
️️️️
Ф. Тонгия
76'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Я. Минте
76'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
А. Адельгор
67'
67'
Замена
M. Kristensen
️️️️
М. Вестергор
62'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Гиткьяер
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
56'
46'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
С. Атли Магнуссон
ГОЛ! 3:0!
Ф. Тонгия
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
42'
39'
Желтая карточка
М. Вестергор
Желтая карточка
А. Манне
36'
Желтая карточка
А. Гигович
24'
ГОЛ! 2:0!
А. Манне
Пас отдал
Я. Минте
9'
ГОЛ! 1:0!
B. Paulsen
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
10
Резан Корлу
АП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
5
Omar Jebali
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Люнгбю
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
3-4-4
14
Груббе
15
Иванчевич
29
Адельгор
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Гигович
10
Тонгия
8
Манне
4
1
Хансен
11
Жебали
11
Минте
3-3-1-3
1
5
Летшерт
20
Йоргенсен
3
Серенсен
8
Ремер
3
Хей
28
Вестергор
10
Корлу
15
Винтер
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
10
Тонгия
16
Кинг
16
Кинг
10
Тонгия
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
21
Трандарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Минте
11
Сабби
11
Сабби
11
Минте
22
Магнуссон
11
11
22
Магнуссон
28
Вестергор
9
9
28
Вестергор
10
Корлу
12
12
10
Корлу
Остались в запасе
Оденсе
Люнгбю
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Оденсе - Люнгбю
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Люнгбю
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2025.06.21 21:30
1
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2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
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