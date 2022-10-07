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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Виборг
Люнгбю - Виборг: обзор матча 07 октября 2022
Люнгбю
07.10.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
11'
Р. Корлу
8'
Ж. Грот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Виборг
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Залетел
Желтая карточка
Т. Чуквуани
90'
87'
Замена
М. Лауритсен
️️️️
К. Леманс
86'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
М. Вестергор
78'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
К. Винтер
78'
Желтая карточка
М. Вестергор
74'
73'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Н. Мортимер
73'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Я. Бонде
65'
Замена
Э. Ахури
️️️️
И. Саид
Замена
M. Kristensen
️️️️
А. Финнбогасон
41'
Желтая карточка
К. Винтер
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Корлу
Пас отдал
А. Финнбогасон
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Грот
Пас отдал
Н. Мортимер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
15
Каспер Винтер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-3-1-3
1
5
Грегор
3
Серенсен
20
Йоргенсен
28
Вестергор
8
Ремер
3
Хей
10
Корлу
26
Гиткьяер
27
Финнбогасон
15
Винтер
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
22
Мортимер
19
Саид
31
Грот
15
Винтер
42
Чуквуани
42
Чуквуани
15
Винтер
27
Финнбогасон
9
9
27
Финнбогасон
28
Вестергор
11
11
28
Вестергор
8
Леманс
3
Лауритсен
3
Лауритсен
8
Леманс
6
Бонде
6
Сендергор
6
Сендергор
6
Бонде
22
Мортимер
8
Замбурек
8
Замбурек
22
Мортимер
19
Саид
99
Ахури
99
Ахури
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Люнгбю
Виборг
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Люнгбю - Виборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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