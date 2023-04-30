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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Люнгбю
Ольборг - Люнгбю: обзор матча 30 апреля 2023
Ольборг
30.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
75'
А. Соуза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Люнгбю
Замена
М. Рамкильде
️️️️
А. Соуза
87'
85'
Замена
M. Kristensen
️️️️
Т. Чуквуани
78'
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
78'
Замена
S. Ngabo
️️️️
К. Биркир Финнссон
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Д. Гранли
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соуза
75'
74'
Желтая карточка
П. Грегор
69'
Замена
Р. Корлу
️️️️
П. Кнудсен
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
Л. Прип
60'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
К. Паллесен
58'
54'
Желтая карточка
М. Ремер
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
П. Феррейра
46'
Желтая карточка
П. Феррейра
45'
Желтая карточка
А. Соуза
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
4-1-2-2-1
58
Мантль
6
Крамер
5
Теланнер
4
Гранли
2
Паллесен
6
Феррейра
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
10
Соуза
9
Хелениус
3-4-3
1
3
Хей
3
Хамалайнен
5
Грегор
21
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
26
Гиткьяер
16
Кнудсен
22
Магнуссон
4
Гранли
3
Нильсен
3
Нильсен
4
Гранли
18
Прип
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
18
Прип
6
Феррейра
10
Бакиз
10
Бакиз
6
Феррейра
2
Паллесен
25
Андерсен
25
Андерсен
2
Паллесен
10
Соуза
19
Рамкильде
19
Рамкильде
10
Соуза
2
Финнссон
22
22
2
Финнссон
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
16
Кнудсен
10
Корлу
10
Корлу
16
Кнудсен
42
Чуквуани
9
9
42
Чуквуани
Остались в запасе
Ольборг
Люнгбю
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
32
Jannich Storch
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Ольборг - Люнгбю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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