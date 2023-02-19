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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Нордшелланд
Люнгбю - Нордшелланд: обзор матча 19 февраля 2023
Люнгбю
19.02.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
90+3'
А. Финнбогасон
59'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Нордшелланд
ГОЛ! 1:1!
А. Финнбогасон
90'
+3
89'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
Э. Нуама
88'
Вторая желтая
А. Нагало
87'
Желтая карточка
А. Нагало
85'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
Э. Маркондес
Замена
S. Koch
️️️️
С. Атли Магнуссон
83'
Замена
В. Кумадо
️️️️
Р. Корлу
80'
73'
Замена
М. Хансен
️️️️
В. Фагир
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Б. Хамалайнен
69'
Замена
К. Биркир Финнссон
️️️️
M. Kaastrup Larsen
60'
Замена
П. Бизоза
️️️️
Т. Чуквуани
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
В. Фагир
Пас отдал
Э. Маркондес
Желтая карточка
Т. Чуквуани
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Люнгбю
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
3-3-1-3
1
3
Хей
5
Грегор
3
Хамалайнен
42
Чуквуани
21
8
Ремер
10
Корлу
11
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
4-4-1-1
13
Хансен
2
Вилладсен
4
Хансен
39
Нагало
3
Фрезе
10
Маркондес
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
7
Нуама
19
Фагир
10
Корлу
2
Кумадо
2
Кумадо
10
Корлу
11
2
Финнссон
2
Финнссон
11
42
Чуквуани
77
Бизоза
77
Бизоза
42
Чуквуани
3
Хамалайнен
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
3
Хамалайнен
22
Магнуссон
12
12
22
Магнуссон
10
Маркондес
24
Свенссон
24
Свенссон
10
Маркондес
19
Фагир
9
Хансен
9
Хансен
19
Фагир
7
Нуама
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
7
Нуама
Остались в запасе
Люнгбю
Нордшелланд
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Нордшелланд
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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