Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Силькеборг
Люнгбю - Силькеборг: обзор матча 17 июля 2022
Люнгбю
17.07.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Силькеборг
43'
K. Riis
51'
M. Kristensen (П)
55'
Н. Хелениус
78'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Силькеборг
Замена
Л. Хей
️️️️
Б. Хамалайнен
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
Н. Хелениус
72'
Замена
М. Каалунд
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
M. Kristensen
68'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
Э. Нильсен
68'
61'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Р. Гояни
56'
Желтая карточка
А. Клинге
55'
ГОЛ! 2:1!
Н. Хелениус
Пас отдал
С. Йоргенсен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
M. Kristensen
51'
50'
Желтая карточка
Ж. Феликс
ГОЛ! 1:0!
K. Riis
Пас отдал
Б. Хамалайнен
43'
Желтая карточка
K. Riis
38'
Замена
K. Riis
️️️️
А. Бьелланд
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
18
Kristian Riis
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
16
Frederik Carstensen
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-1-5
1
3
Серенсен
5
Грегор
6
Бьелланд
20
Йоргенсен
28
Вестергор
9
15
Винтер
24
7
Нильсен
3
Хамалайнен
2-4-4
1
Ларсен
3
Феликс
29
Карстенсен
8
Йоргенсен
23
Гояни
23
Тордарсон
6
Бринк
9
Хелениус
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
3
Хамалайнен
3
Хей
3
Хей
3
Хамалайнен
9
11
11
9
7
Нильсен
22
Магнуссон
22
Магнуссон
7
Нильсен
6
Бьелланд
18
18
6
Бьелланд
23
Тордарсон
18
Каалунд
18
Каалунд
23
Тордарсон
23
Гояни
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
23
Гояни
Остались в запасе
Люнгбю
Силькеборг
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Оскар Хедвалль
ВР
16
Frederik Carstensen
ЦП
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
16
Frederik Carstensen
ЦП
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Люнгбю - Силькеборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
Новости команд
Все
Люнгбю
Силькеборг
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
2022.01.03 07:17
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+