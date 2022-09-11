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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Люнгбю
Ольборг - Люнгбю: обзор матча 11 сентября 2022
Ольборг
11.09.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Люнгбю
46'
А. Соуза
45+5'
К. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Люнгбю
90'
Замена
Л. Хей
️️️️
М. Вестергор
Желтая карточка
А. Соуза
72'
68'
Замена
R. Pedersen
️️️️
M. Kaastrup Larsen
66'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
60'
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
А. Финнбогасон
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Андерсен
60'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
М. Макарич
60'
58'
Желтая карточка
М. Ремер
56'
Желтая карточка
M. Kaastrup Larsen
ГОЛ! 1:1!
А. Соуза
46'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
П. Феррейра
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
К. Йоргенсен
Пас отдал
А. Серенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
3-2-1-5
2
Паллесен
2
Поульсен
29
Лудевиг
18
Прип
8
Фоссум
10
Соуза
9
Макарич
6
Крамер
6
Феррейра
25
Андерсен
12
3-3-4
1
5
Грегор
3
Серенсен
20
Йоргенсен
8
Ремер
28
Вестергор
42
Чуквуани
27
Финнбогасон
11
9
22
Магнуссон
6
Феррейра
6
Хойхольт
6
Хойхольт
6
Феррейра
9
Макарич
10
Бакиз
10
Бакиз
9
Макарич
25
Андерсен
11
Росс
11
Росс
25
Андерсен
28
Вестергор
3
Хей
3
Хей
28
Вестергор
11
24
24
11
27
Финнбогасон
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Ольборг
Люнгбю
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Ольборг - Люнгбю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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