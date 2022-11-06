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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Люнгбю
Копенгаген - Люнгбю: обзор матча 06 ноября 2022
Копенгаген
06.11.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Люнгбю
24'
Р. Барджи
73'
Х. Арнар Харальдссон
77'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Люнгбю
87'
Замена
R. Pedersen
️️️️
Ф. Гиткьяер
85'
Желтая карточка
Т. Летшерт
Замена
К. Дикс
️️️️
М. Дарами
85'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
В. Классон
82'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
А. Корнелиус
81'
78'
Замена
M. Kristensen
️️️️
М. Ремер
78'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
Р. Корлу
78'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Серенсен
ГОЛ! 3:0!
В. Классон
77'
ГОЛ! 2:0!
Х. Арнар Харальдссон
73'
70'
Желтая карточка
М. Ремер
70'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
К. Винтер
Желтая карточка
Д. Хочолава
67'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Р. Барджи
61'
Замена
Д. Вавро
️️️️
В. Лунд Йенсен
46'
45'
Желтая карточка
К. Винтер
ГОЛ! 1:0!
Р. Барджи
Пас отдал
М. Дарами
24'
Желтая карточка
В. Клем
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Грабара
3
Серенсен
5
Хочолава
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
36
Клем
21
Лерагер
9
Дарами
7
Классон
19
Барджи
14
Корнелиус
4-2-1-3
1
20
Йоргенсен
5
Летшерт
3
Серенсен
5
Грегор
28
Вестергор
8
Ремер
10
Корлу
15
Винтер
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
5
Лунд Йенсен
3
Вавро
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
9
Дарами
4
Дикс
4
Дикс
9
Дарами
19
Барджи
10
Харальдссон
10
Харальдссон
19
Барджи
7
Классон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
7
Классон
14
Корнелиус
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
14
Корнелиус
3
Серенсен
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
3
Серенсен
10
Корлу
42
Чуквуани
42
Чуквуани
10
Корлу
15
Винтер
11
11
15
Винтер
26
Гиткьяер
24
24
26
Гиткьяер
8
Ремер
9
9
8
Ремер
Остались в запасе
Копенгаген
Люнгбю
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Копенгаген - Люнгбю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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