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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Брондбю
Люнгбю - Брондбю: обзор матча 05 марта 2023
Люнгбю
05.03.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Брондбю
65'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Брондбю
Желтая карточка
M. Kristensen
90'
+3
Замена
M. Kristensen
️️️️
Ф. Гиткьяер
90'
+2
87'
Желтая карточка
К. Каппис
86'
Замена
К. Каппис
️️️️
Б. Риверос
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
85'
Замена
П. Бизоза
️️️️
А. Финнбогасон
81'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
80'
79'
Желтая карточка
К. Тшиемб
78'
Замена
А. Слимане
️️️️
Д. Белл
78'
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Бьелланд
70'
69'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
Х. Эвьен
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
К. Биркир Финнссон
65'
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
16
Петур Кнудсен
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
3-4-3
1
3
Хей
5
Грегор
6
Бьелланд
2
Финнссон
42
Чуквуани
15
Винтер
21
27
Финнбогасон
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
3-2-2-3
1
Хермансен
5
Тшиемб
3
Винтер
15
Риверос
10
Васс
26
Эвьен
17
Греве
7
Валлис
8
Белл
15
Хедлунд
10
Омойджуанфо
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
27
Финнбогасон
77
Бизоза
77
Бизоза
27
Финнбогасон
26
Гиткьяер
9
9
26
Гиткьяер
15
Риверос
12
Каппис
12
Каппис
15
Риверос
8
Белл
20
Слимане
20
Слимане
8
Белл
26
Эвьен
30
Квистгарден
30
Квистгарден
26
Эвьен
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
Остались в запасе
Люнгбю
Брондбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Люнгбю - Брондбю
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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