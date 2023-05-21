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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Оденсе
Люнгбю - Оденсе: обзор матча 21 мая 2023
Люнгбю
21.05.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
0 : 4
Завершен
Оденсе
18'
М. Фрекьяер-Йенсен (П)
37'
Я. Минте
54'
Й. Тверсков
84'
Ч. Хорнеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Оденсе
84'
ГОЛ! 0:4!
Ч. Хорнеман
Пас отдал
Й. Тверсков
81'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Э. Сабби
Замена
П. Бизоза
️️️️
Т. Чуквуани
71'
70'
Замена
M. Ejdum
️️️️
А. Манне
70'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
70'
Замена
Г. Груббе
️️️️
Н. Микельсон
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Бьелланд
61'
Замена
П. Кнудсен
️️️️
М. Ремер
60'
54'
ГОЛ! 0:3!
Й. Тверсков
Пас отдал
J. Skjelvik
Замена
К. Винтер
️️️️
Р. Корлу
46'
45'
+1
Желтая карточка
Я. Бреум
37'
ГОЛ! 0:2!
Я. Минте
Пас отдал
А. Манне
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Красная карточка
А. Финнбогасон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
4-3-1-2
1
5
Грегор
3
Хей
2
Кумадо
6
Бьелланд
2
Финнссон
42
Чуквуани
8
Ремер
10
Корлу
27
Финнбогасон
26
Гиткьяер
4-1-3-2
1
Хансен
28
Слотсагер
3
6
Тверсков
29
Адельгор
8
Манне
11
Минте
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
2
Микельсон
10
Бреум
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
42
Чуквуани
77
Бизоза
77
Бизоза
42
Чуквуани
10
Корлу
15
Винтер
15
Винтер
10
Корлу
8
Ремер
16
Кнудсен
16
Кнудсен
8
Ремер
2
Микельсон
14
Груббе
14
Груббе
2
Микельсон
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Тонгия
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Манне
18
18
8
Манне
11
Сабби
11
Хорнеман
11
Хорнеман
11
Сабби
Остались в запасе
Люнгбю
Оденсе
1
Frederik Ibsen
ВР
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Оденсе
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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