Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Люнгбю
Нордшелланд - Люнгбю: обзор матча 01 августа 2022
Нордшелланд
01.08.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Люнгбю
67'
Э. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Люнгбю
Желтая карточка
А. Нагало
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Э. Нильсен
Желтая карточка
О. Вилладсен
90'
+3
Замена
Л. Валта
️️️️
А. Шельдеруп
90'
+3
Замена
Э. Марксен
️️️️
Д. Свенссон
83'
78'
Замена
K. Riis
️️️️
А. Бьелланд
77'
Желтая карточка
М. Ремер
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Диоманде
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нильсен
62'
Замена
Э. Нильсен
️️️️
Р. Корлу
62'
Замена
М. Ремер
️️️️
M. Kaastrup Larsen
28'
Желтая карточка
А. Бьелланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
10
Резан Корлу
АП
15
Каспер Винтер
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
18
Kristian Riis
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
2
Бидструп
10
Диоманде
21
Шельдеруп
9
Хансен
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
3
Фрезе
7
Нуама
4-1-1-4
1
5
Грегор
20
Йоргенсен
3
Серенсен
6
Бьелланд
28
Вестергор
10
Корлу
3
Хамалайнен
9
11
15
Винтер
Свенссон
15
Марксен
15
Марксен
Свенссон
24
Свенссон
24
Свенссон
21
Шельдеруп
81
Валта
81
Валта
21
Шельдеруп
10
Диоманде
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Диоманде
11
8
Ремер
8
Ремер
11
6
Бьелланд
18
18
6
Бьелланд
10
Корлу
7
Нильсен
7
Нильсен
10
Корлу
Остались в запасе
Нордшелланд
Люнгбю
11
Оливер Антман
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
11
Оливер Антман
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Люнгбю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
Люнгбю
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
2022.01.03 07:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+