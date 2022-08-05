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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Мидтьюлланд
Люнгбю - Мидтьюлланд: обзор матча 05 августа 2022
Люнгбю
05.08.2022, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
44'
Э. Нильсен
61'
M. Kristensen (П)
88'
С. Атли Магнуссон
4'
С. Каба
15'
Н. Дир
32'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Мидтьюлланд
ГОЛ! 3:3!
С. Атли Магнуссон
Пас отдал
M. Kristensen
88'
Замена
Р. Корлу
️️️️
Б. Хамалайнен
83'
Желтая карточка
M. Kristensen
78'
77'
Замена
С. Гартенманн
️️️️
Н. Дир
69'
Желтая карточка
Р. Онидика
64'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
63'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
ГОЛ с пенальти! 2:3!
M. Kristensen
61'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
Э. Нильсен
55'
Замена
K. Riis
️️️️
R. Pedersen
46'
Замена
М. Вестергор
️️️️
П. Грегор
46'
ГОЛ! 1:3!
Э. Нильсен
Пас отдал
М. Ремер
44'
Желтая карточка
А. Бьелланд
40'
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Дрейер
Пас отдал
Н. Дир
15'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дир
Пас отдал
Х. Дальсгаард
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Каба
Пас отдал
Д. Андерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
18
Kristian Riis
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-1-5
1
5
Грегор
20
Йоргенсен
3
Серенсен
6
Бьелланд
8
Ремер
3
Хамалайнен
7
Нильсен
11
24
9
3-3-2-1-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
28
Святченко
11
Исаксен
18
Серенсен
10
Дрейер
9
Каба
5
Грегор
28
Вестергор
28
Вестергор
5
Грегор
3
Хамалайнен
10
Корлу
10
Корлу
3
Хамалайнен
7
Нильсен
22
Магнуссон
22
Магнуссон
7
Нильсен
24
18
18
24
44
Дир
44
Дир
Дир
3
Гартенманн
3
Гартенманн
Дир
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
Остались в запасе
Люнгбю
Мидтьюлланд
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦФ
Остались в запасе
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Люнгбю - Мидтьюлланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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