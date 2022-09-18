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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Оденсе
Люнгбю - Оденсе: обзор матча 18 сентября 2022
Люнгбю
18.09.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Оденсе
13'
М. Фрекьяер-Йенсен
63'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Оденсе
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
90'
+5
86'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Иванчевич
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Серенсен
85'
79'
Желтая карточка
Я. Бреум
Замена
S. Ngabo
️️️️
А. Финнбогасон
72'
72'
Замена
Я. Бреум
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
72'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
А. Адельгор
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Вестергор
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
И. Жебали
Пас отдал
Б. Кадрии
52'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
Г. Груббе
Замена
К. Винтер
️️️️
M. Kristensen
46'
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
Т. Чуквуани
46'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
41'
Желтая карточка
M. Kaastrup Larsen
38'
31'
Желтая карточка
А. Адельгор
28'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
И. Жебали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
3-3-4
1
3
Серенсен
20
Йоргенсен
5
Грегор
28
Вестергор
8
Ремер
42
Чуквуани
9
11
27
Финнбогасон
22
Магнуссон
4-3-4
14
Груббе
15
Иванчевич
29
Адельгор
6
Тверсков
10
Тонгия
8
Гигович
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
1
Хансен
4
9
Кадрии
27
Финнбогасон
22
22
27
Финнбогасон
28
Вестергор
10
Корлу
10
Корлу
28
Вестергор
3
Серенсен
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
3
Серенсен
9
15
Винтер
15
Винтер
9
42
Чуквуани
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
42
Чуквуани
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
15
Иванчевич
21
Трандарсон
21
Трандарсон
15
Иванчевич
14
Груббе
2
Микельсон
2
Микельсон
14
Груббе
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Люнгбю
Оденсе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
8
Аласана Манне
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
8
Аласана Манне
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Оденсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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