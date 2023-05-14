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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Люнгбю
Силькеборг - Люнгбю: обзор матча 14 мая 2023
Силькеборг
14.05.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
62'
О. Сонне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Люнгбю
90'
+2
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Ремер
87'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
Замена
Р. Эстрем
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
82'
Замена
А. Линд
️️️️
Т. Адамсен
82'
78'
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
Замена
А. Оггесен
️️️️
Л. Виген
75'
68'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
К. Биркир Финнссон
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
68'
ГОЛ! 1:0!
О. Сонне
Пас отдал
П. Маттссон
62'
46'
Замена
К. Винтер
️️️️
П. Кнудсен
46'
Замена
А. Бьелланд
️️️️
Б. Хамалайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
16
Петур Кнудсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
41
Оскар Боесен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-4-2
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
7
Маттссон
23
Тордарсон
13
Виген
6
Бринк
8
Адамсен
10
Тенгстедт
3-4-3
1
3
Хей
3
Хамалайнен
5
Грегор
21
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
16
Кнудсен
23
Тордарсон
3
Эстрем
3
Эстрем
23
Тордарсон
13
Виген
22
Оггесен
22
Оггесен
13
Виген
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
8
Адамсен
11
Линд
11
Линд
8
Адамсен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
16
Кнудсен
15
Винтер
15
Винтер
16
Кнудсен
8
Ремер
10
Корлу
10
Корлу
8
Ремер
2
Финнссон
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
2
Финнссон
Остались в запасе
Силькеборг
Люнгбю
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Люнгбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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2025.07.22 08:37
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2025.06.16 23:23
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