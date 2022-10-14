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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Ольборг
Люнгбю - Ольборг: обзор матча 14 октября 2022
Люнгбю
14.10.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ольборг
42'
Ю. Бакиз
60'
Ю. Бакиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Ольборг
Замена
R. Pedersen
️️️️
М. Ремер
85'
79'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
П. Феррейра
79'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Андерсен
Желтая карточка
Т. Летшерт
78'
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
76'
Замена
Т. Летшерт
️️️️
П. Грегор
74'
71'
Замена
J. Pedersen
️️️️
Л. Прип
67'
Желтая карточка
П. Феррейра
64'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Я. Нильсен
63'
Замена
А. Поульсен
️️️️
А. Соуза
Замена
К. Винтер
️️️️
Т. Чуквуани
61'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
M. Kaastrup Larsen
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Бакиз
Пас отдал
А. Соуза
Желтая карточка
М. Вестергор
55'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бакиз
Пас отдал
Л. Прип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Ольборг
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
3-4-1-2
1
5
Грегор
20
Йоргенсен
3
Серенсен
8
Ремер
28
Вестергор
42
Чуквуани
3
Хей
10
Корлу
11
9
3-2-1-4
12
Сандер
2
Паллесен
4
Гранли
3
Нильсен
18
Прип
8
Фоссум
10
Соуза
25
Андерсен
6
Феррейра
6
Крамер
10
Бакиз
5
Грегор
5
Летшерт
5
Летшерт
5
Грегор
8
Ремер
24
24
8
Ремер
42
Чуквуани
15
Винтер
15
Винтер
42
Чуквуани
11
22
Магнуссон
22
Магнуссон
11
10
Соуза
2
Поульсен
2
Поульсен
10
Соуза
6
Феррейра
6
Хойхольт
6
Хойхольт
6
Феррейра
18
Прип
28
28
18
Прип
25
Андерсен
11
Росс
11
Росс
25
Андерсен
3
Нильсен
19
Рамкильде
19
Рамкильде
3
Нильсен
Остались в запасе
Люнгбю
Ольборг
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Остались в запасе
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Люнгбю - Ольборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
Новости команд
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Ольборг
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2025.06.21 21:30
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