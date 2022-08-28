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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Люнгбю
Виборг - Люнгбю: обзор матча 28 августа 2022
Виборг
28.08.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Люнгбю
90+1'
Ж. Грот
90+4'
Й. Греннинг
81'
К. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Люнгбю
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
90'
+10
ГОЛ! 2:1!
Й. Греннинг
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ж. Грот
90'
+1
90'
Замена
Р. Корлу
️️️️
Э. Нильсен
90'
Замена
П. Грегор
️️️️
М. Ремер
Желтая карточка
Д. Лонвейк
86'
83'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
R. Pedersen
81'
ГОЛ! 0:1!
К. Йоргенсен
Пас отдал
Б. Хамалайнен
64'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Бьелланд
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Замбурек
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
18
Kristian Riis
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
8
Клинт Леманс
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Серенсен
5
Бюрги
3
Лауритсен
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
8
Замбурек
21
Лонвейк
19
Саид
31
Грот
3-1-5
1
6
Бьелланд
20
Йоргенсен
3
Серенсен
8
Ремер
18
9
11
24
15
Винтер
8
Замбурек
8
Леманс
8
Леманс
8
Замбурек
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
8
Ремер
5
Грегор
5
Грегор
8
Ремер
7
Нильсен
10
Корлу
10
Корлу
7
Нильсен
24
22
Магнуссон
22
Магнуссон
24
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
Остались в запасе
Виборг
Люнгбю
20
Каспер Килерих
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Виборг - Люнгбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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