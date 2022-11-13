Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луизао - статистика

Завершил карьеру
8 марта 2002 (24), Сан-Паулу
#6 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
0 : 4
13.11.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.11.2022
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
3 : 1
05.11.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
02.11.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
0 : 0
16.10.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.10.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
4 : 0
26.09.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
0 : 2
18.09.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
1 : 1
11.09.2022
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
0 : 1
28.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
3 : 0
14.08.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
31.07.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
3 : 3
24.07.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Интернасьонал
3 : 3
21.07.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
2 : 2
17.07.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
11.07.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
03.07.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.06.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 2
21.06.2022
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
1 : 0
16.06.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
10.06.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
2 : 2
29.05.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
1 : 1
22.05.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
Был в запасе
Главные новости
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
21:53
Орлов прокомментировал увольнение Семака из «Зенита»
21:43
1
Месси купил себе еще один клуб
21:37
Дзюба сделал угрожающее заявление в адрес журналиста «Матч ТВ»
21:29
2
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
2
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
3
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+