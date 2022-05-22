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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сан-Паулу
Коринтианс - Сан-Паулу: обзор матча 22 мая 2022
Коринтианс
22.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
80'
Адсон
45+6'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сан-Паулу
Замена
М. Донелли
️️️️
Кассио
90'
+8
89'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Алиссон
ГОЛ! 1:1!
Адсон
Пас отдал
Л. Питон
80'
75'
Желтая карточка
Г. Невес
Замена
А. Мораес
️️️️
Виллиан
75'
Замена
Жулиано
️️️️
Майкон
75'
Замена
Л. Питон
️️️️
Ф. Сантос
75'
60'
Замена
Г. Невес
️️️️
Р. Нестор
59'
Желтая карточка
Алиссон
Замена
Адсон
️️️️
Жил
46'
46'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Винисиус
46'
Замена
Патрик
️️️️
Рейналдо
46'
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
45'
+6
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Алиссон
45'
+3
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Ж. Виктор
45'
+3
Желтая карточка
Д. Кейрос
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
25
Алиссон
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3
Лео
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кассио
4
Виктор
4
Жил
34
Густаво
6
Сантос
31
Мантуан
37
Ду Кейрос
8
Майкон
7
Аугусто
10
Виллиан
21
Жо
1-2-5
5
Арболеда
10
Лусиано
25
Алиссон
11
Нестор
19
Коста
3
Лео
9
Кальери
6
Рейналдо
1
Кассио
33
Донелли
33
Донелли
1
Кассио
6
Сантос
6
Питон
6
Питон
6
Сантос
8
Майкон
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Майкон
10
Виллиан
18
Мораес
18
Мораес
10
Виллиан
4
Жил
28
Адсон
28
Адсон
4
Жил
18
Винисиус
13
Рафинья
13
Рафинья
18
Винисиус
11
Нестор
8
Невес
8
Невес
11
Нестор
25
Алиссон
24
Ригони
24
Ригони
25
Алиссон
6
Рейналдо
8
Патрик
8
Патрик
6
Рейналдо
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
Остались в запасе
Коринтианс
Сан-Паулу
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
10
Роджер Гедес
ЛВ
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Фабио Карилле
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
12
Тиаго Коуто
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
10
Роджер Гедес
ЛВ
19
Густаво Силва
ПВ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
12
Тиаго Коуто
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Сан-Паулу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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