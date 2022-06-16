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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сан-Паулу
Ботафого - Сан-Паулу: обзор матча 16 июня 2022
Ботафого
16.06.2022, четверг, 22:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
61'
Кайке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сан-Паулу
89'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Патрик
Замена
М. Наскименто
️️️️
Эрисон
87'
Замена
C.
️️️️
Л. Пиазон
87'
86'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
В. Куэста
83'
Замена
B.
️️️️
Кайке
81'
Замена
Д. Борхес
️️️️
Р. Саравия
77'
Желтая карточка
Кайке
76'
Желтая карточка
Х. Карли
71'
65'
Желтая карточка
Р. Арболеда
65'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
65'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Лусиано
65'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Рафинья
ГОЛ! 1:0!
Кайке
61'
57'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
Р. Саравия
51'
45'
+4
Желтая карточка
Патрик
Желтая карточка
Кану
38'
Желтая карточка
П. де Паула
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
99
Эрисон
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
16
Уго
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
3
Лео
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
14
Chay
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Жуан
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
2-1-5
25
Фернандес
4
Кану
3
Карли
12
Пиазон
16
Уго
12
де Паула
30
Кайке
70
Лопес
31
Куэста
2-2-5
13
Рафинья
5
Арболеда
8
Невес
10
Лусиано
3
Лео
8
Патрик
11
Нестор
17
Гомес
34
Велингтон
20
Саравия
20
Борхес
20
Борхес
20
Саравия
12
Пиазон
14
14
12
Пиазон
99
Эрисон
30
Наскименто
30
Наскименто
99
Эрисон
30
Кайке
88
88
30
Кайке
8
Патрик
28
Андерсон
28
Андерсон
8
Патрик
10
Лусиано
24
Ригони
24
Ригони
10
Лусиано
19
Коста
19
Коста
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
13
Рафинья
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Рафинья
Коста
23
Эдер
23
Эдер
Коста
Остались в запасе
Ботафого
Сан-Паулу
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
9
Жуан
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Остались в запасе
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
9
Жуан
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Сан-Паулу
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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