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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Интернасьонал
Сан-Паулу - Интернасьонал: обзор матча 09 ноября 2022
Сан-Паулу
09.11.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
21'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Интернасьонал
Замена
Т. Коста
️️️️
И. Гомес
85'
Замена
N. Bustos
️️️️
М. Гильерме
85'
Желтая карточка
А. Андерсон
81'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Лусиано
80'
74'
Замена
Тайсон
️️️️
Маурисио
73'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
67'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Энрике
66'
Желтая карточка
Алемао
64'
Желтая карточка
Витао
60'
Замена
Т. Лара
️️️️
А. Патрик
60'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Кардозо
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
46'
41'
Желтая карточка
Р. Моледо
Желтая карточка
Р. Нестор
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
П. Энрике
6'
Желтая карточка
А. Патрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Лео
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
8
Патрик
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Луан
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-1-2-4
27
6
Рейналдо
5
Феррарези
6
Луизао
29
Майя
17
Гомес
11
Нестор
3
Лео
10
Лусиано
9
Кальери
95
Гильерме
3-1-3-3
13
Кейллер
14
Бустос
44
Витао
6
Рене
5
Кардозо
18
Маурисио
10
Патрик
14
де Пена
9
Алемао
7
Энрике
4
Моледо
10
Лусиано
28
Андерсон
28
Андерсон
10
Лусиано
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
17
Гомес
6
Коста
6
Коста
17
Гомес
95
Гильерме
19
19
95
Гильерме
10
Патрик
36
Лара
36
Лара
10
Патрик
5
Кардозо
6
Диас
6
Диас
5
Кардозо
18
Маурисио
11
Тайсон
11
Тайсон
18
Маурисио
9
Алемао
31
31
9
Алемао
7
Энрике
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Энрике
Остались в запасе
Сан-Паулу
Интернасьонал
8
Патрик
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Луан
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
8
Патрик
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Луан
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Сан-Паулу - Интернасьонал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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