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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коринтианс
Сан-Паулу - Коринтианс: обзор матча 11 сентября 2022
Сан-Паулу
11.09.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
33'
Эдер (П)
14'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Коринтианс
Желтая карточка
Лусиано
87'
Желтая карточка
Ж. Миранда
84'
Замена
Рейналдо
️️️️
Ж. Миранда
84'
80'
Замена
Фагнер
️️️️
Жил
Замена
Патрик
️️️️
И. Гомес
70'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Эдер
69'
66'
Замена
Адсон
️️️️
Г. Силва
66'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Гедес
Замена
Лусиано
️️️️
N. Bustos
60'
60'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Жулиано
Замена
П. Майя
️️️️
А. Колорадо
60'
Желтая карточка
Эдер
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эдер
33'
30'
Желтая карточка
Жил
14'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
23
Эдер
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
28
Адсон
ЦФ
4-4-2
27
6
Луизао
5
Феррарези
13
Рафинья
13
Миранда
17
Гомес
11
Галоппо
6
Коста
23
Колорадо
19
23
Эдер
4-1-1-3-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Жил
2
Бальбуэна
6
Питон
15
Вера
37
Ду Кейрос
19
Силва
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
17
Гомес
8
Патрик
8
Патрик
17
Гомес
13
Миранда
6
Рейналдо
6
Рейналдо
13
Миранда
23
Колорадо
29
Майя
29
Майя
23
Колорадо
19
10
Лусиано
10
Лусиано
19
23
Эдер
9
Кальери
9
Кальери
23
Эдер
4
Жил
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Жил
10
Гедес
10
Витал
10
Витал
10
Гедес
20
Жулиано
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Жулиано
19
Силва
28
Адсон
28
Адсон
19
Силва
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коринтианс
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Фабио Сантос
ЛЗ
1
Карлос Мигел
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
1
Карлос Мигел
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Сан-Паулу - Коринтианс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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