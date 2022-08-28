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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Форталеза
Сан-Паулу - Форталеза: обзор матча 28 августа 2022
Сан-Паулу
28.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
32'
Ж. Капишаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Форталеза
Желтая карточка
Патрик
89'
87'
Замена
M. Vargas
️️️️
Робсон
Замена
А. Колорадо
️️️️
Н. Феррарези
82'
77'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
68'
Замена
Тинга
️️️️
Рональд
Замена
Алиссон
️️️️
П. Майя
65'
Желтая карточка
Рейналдо
58'
51'
Желтая карточка
F. Miguel
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
46'
Замена
Патрик
️️️️
Д. Галоппо
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Капишаба
Пас отдал
Мойзес
28'
Желтая карточка
М. Беневенуто
Замена
Лусиано
️️️️
Никао
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Никао
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Жандрей
34
Велингтон
19
Коста
5
Феррарези
18
Винисиус
29
Майя
11
Галоппо
11
Никао
3
Лео
11
Нестор
9
Кальери
4-1-1-1-4
2
Бритес
4
Беневенуто
4
Тити
29
Капишаба
8
Рональд
88
21
Мойзес
28
Велисон
91
Гальярдо
30
Робсон
16
11
Галоппо
8
Патрик
8
Патрик
11
Галоппо
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
5
Феррарези
23
Колорадо
23
Колорадо
5
Феррарези
29
Майя
25
Алиссон
25
Алиссон
29
Майя
11
Никао
10
Лусиано
10
Лусиано
11
Никао
8
Рональд
2
Тинга
2
Тинга
8
Рональд
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
30
Робсон
96
96
30
Робсон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Форталеза
17
Игор Гомес
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Форталеза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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