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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Атлетико Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 11 июля 2022
Атлетико Минейро
11.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Замена
Калебе
️️️️
И. Фернандес
89'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
89'
Желтая карточка
Халк
88'
80'
Замена
Эдер
️️️️
Патрик
78'
Желтая карточка
И. Винисиус
Замена
Э. Саша
️️️️
Э. Варгас
71'
Замена
Жаир
️️️️
Отавио
65'
11'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
41
Нето
ОП
8
Жаир
ЦП
30
Калебе
ЦП
7
Адемир
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Эверсон
8
Рубенс
21
Рабельо
6
Алонсо
23
Гуга
94
Отавио
29
Аллан
6
Фернандес
7
Халк
11
Варгас
11
Сарачо
3-3-5
13
Рафинья
13
Миранда
6
Луизао
8
Патрик
17
Гомес
29
Майя
9
Кальери
6
Рейналдо
6
Коста
18
Винисиус
13
Жандрей
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
94
Отавио
8
Жаир
8
Жаир
94
Отавио
6
Фернандес
30
Калебе
30
Калебе
6
Фернандес
11
Варгас
8
Саша
8
Саша
11
Варгас
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
8
Патрик
23
Эдер
23
Эдер
8
Патрик
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
41
Нето
ОП
7
Адемир
ПВ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
41
Нето
ОП
7
Адемир
ПВ
90
Фабио
ЦФ
Остались в запасе
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Сан-Паулу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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