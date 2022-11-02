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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Сан-Паулу - Атлетико Минейро: обзор матча 02 ноября 2022
Сан-Паулу
02.11.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
40'
Х. Кальери
45+5'
Х. Кальери
25'
Э. Варгас (П)
81'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Минейро
90'
+5
Желтая карточка
Эверсон
Замена
N. Bustos
️️️️
Рафинья
86'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Нестор
82'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Лусиано
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
Э. Варгас
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
79'
Замена
Э. Саша
️️️️
Жаир
Замена
Луан
️️️️
Патрик
76'
72'
Замена
Рубенс
️️️️
Додо
62'
Желтая карточка
К. Павон
61'
Желтая карточка
Жемерсон
46'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
46'
Замена
К. Павон
️️️️
Адемир
46'
Замена
Ревер
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 2:1!
Х. Кальери
45'
+5
41'
Желтая карточка
Жаир
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
40'
Желтая карточка
Р. Нестор
34'
27'
Желтая карточка
Гуга
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Варгас
Желтая карточка
Велингтон
24'
Желтая карточка
П. Майя
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Адемир
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
33
Луан
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
4-1-2-3
27
6
Рейналдо
13
Рафинья
5
Феррарези
34
Велингтон
29
Майя
8
Патрик
11
Нестор
3
Лео
10
Лусиано
9
Кальери
3-2-2-3
22
Эверсон
23
Гуга
6
Алонсо
21
Жемерсон
8
Жаир
29
Аллан
7
Адемир
11
Сарачо
16
Додо
20
Кено
11
Варгас
11
Нестор
17
Гомес
17
Гомес
11
Нестор
13
Рафинья
19
19
13
Рафинья
10
Лусиано
95
Гильерме
95
Гильерме
10
Лусиано
8
Патрик
33
Луан
33
Луан
8
Патрик
16
Додо
8
Рубенс
8
Рубенс
16
Додо
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
6
Алонсо
4
Ревер
4
Ревер
6
Алонсо
7
Адемир
7
Павон
7
Павон
7
Адемир
8
Жаир
8
Саша
8
Саша
8
Жаир
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Таллес Коста
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
51
Иаго
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Таллес Коста
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
51
Иаго
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Минейро
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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