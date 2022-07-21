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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сан-Паулу
Интернасьонал - Сан-Паулу: обзор матча 21 июля 2022
Интернасьонал
21.07.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
3 : 3
Завершен
Сан-Паулу
4'
П. Энрике
25'
П. Энрике
41'
Эденилсон (П)
10'
Никао
32'
Никао
54'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сан-Паулу
90'
+2
Замена
П. Майя
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
Г. Меркадо
90'
Замена
Давид
️️️️
К. де Пена
82'
Замена
Т. Лара
️️️️
Мойзес
82'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Хейтор
82'
79'
Замена
Эдер
️️️️
Никао
69'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Мойзес
67'
Желтая карточка
Хейтор
64'
64'
Желтая карточка
Г. Невес
Замена
Вандерсон
️️️️
Алемао
63'
63'
Замена
Велингтон
️️️️
М. Гильерме
63'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Нестор
Желтая карточка
Р. Моледо
62'
54'
ГОЛ! 3:3!
Лусиано
Пас отдал
Рафинья
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Маурисио
46'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Эденилсон
41'
39'
Желтая карточка
Т. Коуто
32'
ГОЛ! 2:2!
Никао
Пас отдал
Лусиано
28'
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ! 2:1!
П. Энрике
Пас отдал
Алемао
25'
10'
ГОЛ! 1:1!
Никао
Пас отдал
И. Винисиус
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
Пас отдал
К. де Пена
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
11
Никао
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
36
Патрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-1-1-1-4
42
Даниэл
27
Мойзес
25
Меркадо
5
Хейтор
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
4
Моледо
9
Алемао
18
Маурисио
7
Энрике
4-2-4
12
Коуто
18
Винисиус
13
Рафинья
6
Луизао
4
Бералдо
6
Коста
8
Невес
11
Нестор
11
Никао
10
Лусиано
95
Гильерме
27
Мойзес
36
Лара
36
Лара
27
Мойзес
18
Маурисио
5
Кардозо
5
Кардозо
18
Маурисио
5
Хейтор
21
Бочилия
21
Бочилия
5
Хейтор
14
де Пена
7
Давид
7
Давид
14
де Пена
9
Алемао
94
Вандерсон
94
Вандерсон
9
Алемао
11
Нестор
17
Гомес
17
Гомес
11
Нестор
95
Гильерме
34
Велингтон
34
Велингтон
95
Гильерме
6
Коста
29
Майя
29
Майя
6
Коста
11
Никао
23
Эдер
23
Эдер
11
Никао
Остались в запасе
Интернасьонал
Сан-Паулу
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
26
Эстевао
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
19
Диего Коста
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
36
Патрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
26
Эстевао
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Остались в запасе
19
Диего Коста
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
36
Патрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Сан-Паулу
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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