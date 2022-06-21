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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Палмейрас
Сан-Паулу - Палмейрас: обзор матча 21 июня 2022
Сан-Паулу
21.06.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
17'
Патрик
90+1'
Г. Гомес
90+6'
М. Серкейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Палмейрас
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
М. Серкейра
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Гомес
Пас отдал
Г. Скарпа
Замена
Ж. Миранда
️️️️
Рейналдо
88'
85'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Данило
85'
Замена
Уэсли
️️️️
Х. Пикерес
Замена
Эдер
️️️️
Х. Кальери
82'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Р. Нестор
82'
74'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Г. Верон
64'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
63'
Замена
Майке
️️️️
Луан
Замена
Рафинья
️️️️
И. Винисиус
62'
Замена
П. Майя
️️️️
Г. Невес
62'
Желтая карточка
Г. Невес
46'
45'
+3
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Рейналдо
45'
+2
Желтая карточка
И. Винисиус
39'
ГОЛ! 1:0!
Патрик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
34
Велингтон
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
1-1-5
5
Арболеда
8
Невес
17
Гомес
11
Нестор
3
Лео
18
Винисиус
6
Рейналдо
4-1-1-3-1
1
Вевертон
13
Луан
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
8
Данило
25
Менино
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
27
Верон
18
Винисиус
13
Рафинья
13
Рафинья
18
Винисиус
6
Рейналдо
13
Миранда
13
Миранда
6
Рейналдо
8
Невес
29
Майя
29
Майя
8
Невес
11
Нестор
24
Ригони
24
Ригони
11
Нестор
9
Кальери
23
Эдер
23
Эдер
9
Кальери
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
13
Луан
12
Майке
12
Майке
13
Луан
8
Данило
20
Атуэста
20
Атуэста
8
Данило
22
Пикерес
21
Уэсли
21
Уэсли
22
Пикерес
27
Верон
77
Лопес
77
Лопес
27
Верон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Палмейрас
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
34
Велингтон
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
34
Велингтон
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Сан-Паулу - Палмейрас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
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