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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Ботафого
Сан-Паулу - Ботафого: обзор матча 09 октября 2022
Сан-Паулу
09.10.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
90'
Тикиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Ботафого
90'
+3
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
В. Са
90'
+3
Замена
Габриэл
️️️️
Ч. Че
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Тикиньо
Красная карточка
Лео
87'
Желтая карточка
Рафинья
85'
Желтая карточка
П. Майя
81'
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
81'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Р. Нестор
81'
80'
Желтая карточка
В. Куэста
Замена
М. Гильерме
️️️️
Патрик
72'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
72'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Алиссон
64'
62'
Замена
Данило
️️️️
Л. Фернандес
45'
+3
Желтая карточка
Кану
Желтая карточка
Лео
45'
41'
Замена
Кану
️️️️
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Карлос Эдуардо
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
3-1-1-1-4
27
34
Велингтон
13
Миранда
13
Рафинья
29
Майя
8
Патрик
25
Алиссон
11
Нестор
9
Кальери
10
Лусиано
3
Лео
2-2-1-5
25
Фернандес
2
Рафаэл
21
Маршал
33
Карлос Эдуардо
33
Фернандес
27
Са
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
31
Куэста
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
25
Алиссон
18
Винисиус
18
Винисиус
25
Алиссон
11
Нестор
11
Галоппо
11
Галоппо
11
Нестор
8
Патрик
95
Гильерме
95
Гильерме
8
Патрик
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
27
Са
14
Сампайо
14
Сампайо
27
Са
2
Рафаэл
4
Кану
4
Кану
2
Рафаэл
33
Фернандес
15
Данило
15
Данило
33
Фернандес
3
Че Че
18
Габриэл
18
Габриэл
3
Че Че
Остались в запасе
Сан-Паулу
Ботафого
17
Игор Гомес
ЦП
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Douglas Borges
ВР
20
Ренцо Саравия
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
20
Ренцо Саравия
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Сан-Паулу - Ботафого
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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