Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жеан Ирмер - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1994 (32), Бразилиа
#5 | Полузащитник
183 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
22
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
2 : 2
10.11.2022
Фламенго
1' - 90'
36'
69'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
1' - 90'
42'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.10.2022
Жувентуде
85' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
2 : 2
05.10.2022
Коринтианс
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
02.10.2022
Жувентуде
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
4 : 0
29.09.2022
Жувентуде
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 1
19.09.2022
Форталеза
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
2 : 1
11.09.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
2 : 2
21.08.2022
Ботафого
48' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
0 : 1
06.08.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
1 : 0
24.07.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
4 : 0
21.07.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
02.07.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.06.2022
Жувентуде
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
2 : 0
11.06.2022
Жувентуде
1' - 46'
17'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Жувентуде
1 : 3
09.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 69'
36'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
1 : 1
29.05.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 3
22.05.2022
Палмейрас
1' - 78'
29'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 1
09.05.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
1 : 1
01.05.2022
Жувентуде
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
46' - 90'
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+