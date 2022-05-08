|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)