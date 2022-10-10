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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Дегерфорс
Маркус Годиньо
Статистика
€ 225 тыс
Маркус Годиньо - статистика
Дегерфорс
28 июня 1997 (29), Торонто
#28 | Защитник
178 см
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Польша. Экстракласа 2023/2024
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
10.10.2022
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
02.10.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.09.2022
Сиэтл
75' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
15.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
70' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Колорадо
3 : 1
11.09.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 64'
США. МЛС, 41 тур
Сан-Хосе
2 : 0
05.09.2022
Ванкувер Уайткепс
66' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 3
28.08.2022
Нэшвилл
65' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 1
21.08.2022
Ванкувер Уайткепс
81' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.08.2022
Колорадо
1' - 68'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 2
14.08.2022
Ванкувер Уайткепс
83' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
24.07.2022
Чикаго Файр
1' - 73'
США. МЛС, 29 тур
Портленд
1 : 1
18.07.2022
Ванкувер Уайткепс
66' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
09.07.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 53'
США. МЛС, 24 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.07.2022
Лос-Анджелес
1' - 85'
США. МЛС, 23 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
27.06.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 77'
США. МЛС, 21 тур
Даллас
0 : 2
19.06.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 68'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
4 : 0
15.06.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
05.06.2022
Реал Солт-Лейк
71' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Канзаc Сити
0 : 1
29.05.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 79'
США. МЛС, 18 тур
Шарлотт
2 : 1
23.05.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 70'
США. МЛС, 17 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
19.05.2022
Даллас
82' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
15.05.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
08.05.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Остин
3 : 0
24.04.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 46'
США. МЛС, 9 тур
Монреаль
2 : 1
16.04.2022
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 3
10.04.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.04.2022
Канзаc Сити
79' - 90'
90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
21.03.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 61'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
13.03.2022
Ванкувер Уайткепс
67' - 90'
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