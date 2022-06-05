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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк: обзор матча 05 июня 2022
Ванкувер Уайткепс
05.06.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 20 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
31'
Р. Веселинович
90+3'
Р. Галд (П)
52'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Галд
90'
+3
90'
Вторая желтая
А. Эррера
Желтая карточка
А. Кайо
90'
82'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мерам
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
76'
Замена
А. Кайо
️️️️
Л. Овусу
74'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Д. Кайседо
74'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Р. Рапозо
71'
Замена
L. Martins
️️️️
К. Гутьеррес
71'
68'
Желтая карточка
J. Loffelsend
Замена
Р. Галд
️️️️
С. Берхальтер
63'
62'
Желтая карточка
Д. Мерам
60'
Замена
Д. Саварино
️️️️
М. Чанг
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерам
Желтая карточка
Д. Кайседо
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Веселинович
31'
28'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3-3-2-2
55
Кроппер
4
Гутьеррес
4
Веселинович
2
Нервински
24
Овусу
26
Юнгвирт
6
Берхальтер
25
Кайседо
21
Рапозо
24
Уайт
4
4-2-4
18
МакМат
30
Силва Марсело
15
Глад
22
Эррера
19
22
Мерам
17
Руис
17
Вуд
16
Кордова
3
Броди
16
Чанг
4
Гутьеррес
14
14
4
Гутьеррес
21
Рапозо
28
Годиньо
28
Годиньо
21
Рапозо
24
Овусу
8
Кайо
8
Кайо
24
Овусу
6
Берхальтер
25
Галд
25
Галд
6
Берхальтер
25
Кайседо
87
Риккеттс
87
Риккеттс
25
Кайседо
16
Чанг
11
Саварино
11
Саварино
16
Чанг
22
Мерам
11
Хулио
11
Хулио
22
Мерам
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
45
Педро Вите
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
45
Педро Вите
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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